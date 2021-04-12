Лондон, , 10:52 — REGNUM Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон, сыгравшая в фильме американского режиссёра корейского происхождения Ли Иссака Чана «Минари», удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучшую женскую роль второго плана. Об этом сообщает KBS.

«Большое спасибо за эту награду. Каждая награда значима, но эта особенно важна, поскольку британцы признали меня как хорошую актрису», — заявила актриса, обращаясь по видеосвязи к членам жюри.

Картина повествует о семье корейских эмигрантов и жизни семилетнего мальчика, чья жизнь переворачивается, после того, как его семья переезжает в сельский Арканзас. Время действий — середина 1980-х годов.

В номинации «Лучший фильм» победила картина «Земля кочевников» Хлои Чжао.