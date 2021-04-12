Гаррисберг, США, , 10:48 — REGNUM Полиция Пенсильвании задержала четырех подростков, которые подожгли один из домов в районе Ферндейл в округе Камбрия (штат Пенсильвания), сообщает издание New York Post.

Четыре девочки в возрасте от 12 до 14 лет подожгли дом 3 апреля и опубликовали видео в социальной сети Snapchat. Глава местной полиции Джон Блейк сказал, что девочки совершили поджог от скуки.

В результате пожара пострадали два человека: полицейский и пожарный. Дома оказался нежилым. Подростком предъявлено обвинение в умышленном поджоге, незаконном проникновении и создании угрозы для другого человека.