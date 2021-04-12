Москва, , 10:47 — REGNUM Отказ Прибалтики от российской электроэнергии — это чисто политическое решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Однако оно наносит ущерб прибалтийским предпринимателям. Электроэнергия из России и Белоруссии стоит гораздо дешевле, чем местная или из Польши.

И многие бизнесмены ищут варианты поставок ее с Востока. Теперь это становится невозможным.

Вместе с тем мы видим, что целенаправленно уничтожается промышленность Прибалтики и многие уезжают из страны, не имея возможности заработать.

А те иностранцы, которые покупают в Прибалтике недвижимость, по мнению властей, могут платить и по повышенным тарифам», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, коммерческие поставки электроэнергии из России в Латвию полностью прекращались на два дня, 8 и 11 апреля.

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