Минск, , 10:49 — REGNUM Решение о прекращении вещания на территории Белоруссии телеканала Euronews приняло министерство информации республики. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

«Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в стране с 12 апреля начинается трансляция «Победы» — телепрограммы о Великой Отечественной войне российского производства. При этом в министерстве информации Белоруссии отметили, что «новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусские власти будут жестко реагировать на попытки представителей Польши проводить на территории страны мероприятий по героизации нацизма.