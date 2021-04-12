Москва, , 10:44 — REGNUM Из-за весеннего паводка в Москве усилен контроль качества воды, сообщил 12 апреля вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

По его словам, сотрудники лабораторий и инспекций санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, также увеличено число контрольных точек с отбором проб в устьях рек.

«Согласно регламенту, взятие проб водоисточника проводится раз в сутки, в период паводка введен двухразовый контроль, при необходимости пробы могут брать каждый час», — приводит слова Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Проверка качества воды проводится также при помощи автоматических анализаторов на станциях водоподготовки и в распределительной сети. На основании результатов принимаются решения о дозах реагентной обработки, дополнительной очистке, периодичности промывки фильтров.