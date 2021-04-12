Буй, Костромская область, , 10:54 — REGNUM В Костромской области следователи, полицейские и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 45-летнего настоятеля Свято-Предтеченского мужского монастыря Андрея Козлова — предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужского монастырь, где служил свяженник Https://kostromamitropolia.ru

Игумен монастыря, расположенного в селе Борок Буйского района пропал 9 апреля 2021 года. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», в этот день настоятель покинул территорию обители. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Исчезновением игумена заинтересовался следственный комитет. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и ведут поиски священника. Его особые приметы — рост 174 сантиметра, тёмно-русые волосы, серо-голубые глаза, тёмная борода. Из территории монастыря Козлов вышел в старой коричневой куртке с пятнами краски, чёрном подряснике и повседневном головном уборе монаха — чёрной скуфье. Поисковики просят всех, кто видел священника или знает о его местоположении сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700 54−52 или 112.