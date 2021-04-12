Новато, США, 12 апреля 2021, 10:43 — REGNUM Состоялся анонс соревновательной спортивной игры WWE 2K22. Дебютный трейлер проекта был опубликован на официальном YouTube-канале WWE.
В съёмках ролика принял участие известный американский рестлер Рей Мистерио. В трейлере сообщается, что релиз игры состоится «скоро».
Напомним, WWE 2K — это серия симуляторов рестлинга, издателем которой выступает американская компания 2K Games. Последняя часть франшизы вышла в 2019 году.
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