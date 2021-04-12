Омск, 12 апреля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Налоговая служба обратилась с банкротным иском к юрлицу, которое управляет одной из гостиниц Омска. Претензии к ООО «Парк отель «Рассвет» пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Арбитражный суд Омской области

Исковое заявление от инспекции ФНС по Советскому административному округу Омска поступило в суд 12 апреля 2021 года. В качестве обоснования подачи иска была заявлена задолженность в размере 15 334 198,34 рубля. В качестве третьего лица в спор приглашено управление Росреестра.

По данным ЕГРЮЛ, общество учреждено в сентябре 2016 года в Омске для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Владелец и директор — Натела Полежаева. Средняя численность работников на 2020 год — более 50 человек.