Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство новой семиэтажной ледовой «СКА Арены» для проведения хоккейных матчей и иных массовых мероприятий на месте снесенного в 2020 году СКК «Петербургский». Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ООО «СКА Арена».

Новое здание будет семиэтажным, разделенным на 14 секторов, с максимальной высотой 53,7 метра. Одновременно его смогут посещать 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу.

«Общая площадь будущей арены составит 189,5 тысячи квадратных метров, плюс два реконструируемых павильона на 1500 квадратных метров, где планируется разместить различные детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства. Конструктив здания будет выполнен в монолитном железобетоне», — говорится в сообщении.

Напомним, новая ледовая арена появится в Московском районе Петербурга к Чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года и станет главной площадкой этого мирового турнира.

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