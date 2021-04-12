Москва, , 10:50 — REGNUM Бывшие государственные налоговые инспекторы Владимир Купцов и Михаил Александров арестованы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об эпизодах коррупции правоохранителям рассказал петербургский бизнесмен Даниил Мартинсон, сообщает 12 апреля источник в правоохранительных органах.

Купцов и Александров были налоговыми инспекторами ИФНС России №15 и ИФНС России №26 соответственно. Показания на них Мартинсон дал во время допроса в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. По его словам, на протяжении долгого времени он передавал инспекторам взятки в особо крупном размере.

«Бывшие инспекторы уже арестованы одним из столичных судов, один из задержанных также заявил о сотрудничестве со следствием», — рассказал источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве поместили под стражу главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурата Мурадова. Его также обвиняют в получении взятки в крупном размере, в деле фигурирует и бизнесмен Мартинсон.

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