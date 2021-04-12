Владивосток, , 10:43 — REGNUM В Приморье реализуют проект «Герои космоса»: проходят станционные игры, лекции и устанавливают тематические арт-объекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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12 апреля в Дальневосточном федеральном университете уже установили инсталляцию, посвященную Юрию Гагарину.

В рамках проекта предусмотрено создание арт-объектов в трех вузах Владивостока. Каждая инсталляция посвящена определенному герою космоса. Во ВГУЭС появится изображение Германа Титова, в МГУ им. Невельского объект посвятят Алексею Леонову.

Изначально это была студенческая инициатива, которую получилось реализовать благодаря конкурсу «Молодежь Приморья — 2020».

Как сообщало ИА REGNUM, военный лётчик, член первого отряда советских космонавтов Григорий Нелюбов погиб в 32 года в Приморье, в селе Кремово Михайловского района.