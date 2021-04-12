Владивосток, 12 апреля 2021, 10:43 — REGNUM В Приморье реализуют проект «Герои космоса»: проходят станционные игры, лекции и устанавливают тематические арт-объекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»
Читайте также: Космонавт, дублер Гагарина погиб в Приморье
12 апреля в Дальневосточном федеральном университете уже установили инсталляцию, посвященную Юрию Гагарину.
В рамках проекта предусмотрено создание арт-объектов в трех вузах Владивостока. Каждая инсталляция посвящена определенному герою космоса. Во ВГУЭС появится изображение Германа Титова, в МГУ им. Невельского объект посвятят Алексею Леонову.
Изначально это была студенческая инициатива, которую получилось реализовать благодаря конкурсу «Молодежь Приморья — 2020».
Как сообщало ИА REGNUM, военный лётчик, член первого отряда советских космонавтов Григорий Нелюбов погиб в 32 года в Приморье, в селе Кремово Михайловского района.