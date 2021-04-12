Уфа, , 10:44 — REGNUM Подростков, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине, спасли в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает «Дуванский вестник».

Сообщается, что инцидент произошел 11 апреля в Дуванском районе в селе Месягутово. Несовершеннолетние гуляли по льду на реке Ай. В какой-то момент часть льдины оторвалась от берега. Подростков заметили местные жители, которые помогли им выбраться на берег.

«Подростки были на середине реки, в 20−30 метрах от берега. Мы, пока ехали, позвонили на «112», а также своему водителю Ильнуру Акмалову, который затем тоже помог нам. Мы обвязались веревками друг с другом, и пошли «цепочкой» по льду. Забрали детей, да и обратно так же вышли. Ребята могли бы и сами добраться до берега, но были слишком напуганы, — сообщил корреспондентам местный житель Ильдар Гирфанов, который вместе с братом Айдаром проезжал по мосту в центре Месягутово и заметил несовершеннолетних.

Сообщается, что к счастью никто не пострадал.

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