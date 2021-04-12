Уфа, 12 апреля 2021, 10:44 — REGNUM Подростков, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине, спасли в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает «Дуванский вестник».
Сообщается, что инцидент произошел 11 апреля в Дуванском районе в селе Месягутово. Несовершеннолетние гуляли по льду на реке Ай. В какой-то момент часть льдины оторвалась от берега. Подростков заметили местные жители, которые помогли им выбраться на берег.
Сообщается, что к счастью никто не пострадал.
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