Казань, , 10:40 — REGNUM В Татарии на пост председателя духовного управления мусульман переизбран Камиль хазрат Самигуллин. Соответствующее решение сегодня приняли во время съезда ДУМ РТ, проходящим на территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

В мероприятии принимали участие около 1,5 тыс. имамов республики, глава РТ Рустам Минниханов, вице-премьер Василь Шайхразиев.

Камиль хазрат Самигуллин возглавляет муфтият с 2013 года, в 2017 году он также был переизбран муфтием РТ.

Пост главного казыя РТ сохранил Джалиль Фазлыев. Первым заместителем муфтия РТ стал имам мечети Кул Шариф Ильфар Хасанов.

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