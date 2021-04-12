Манила, , 10:37 — REGNUM Вооруженные силы Филиппин и Соединенных Штатов проведут совместные военные учения, сообщает CNN Indonesia.

Объявление было сделано после того, как министры обороны Филиппин и США провели переговоры 11 апреля 2021 года. Стороны обсудили совместные учения, ситуацию в Южно-Китайском море и последние события в области безопасности в регионе.

По словам командующего вооруженными силами Филиппин генерала Сирилито Собежана, в военных учениях примут участие 1700 солдат, тысяча солдат из Филиппин и 700 — из США.

Военные учения начнутся 12 апреля 2021 года и продлятся две недели.