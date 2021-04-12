Пекин, , 10:36 — REGNUM Компания Lynk & Co (китайско-шведский автомобильный бренд, принадлежащий Geely) представила новый кросс-хэтчбек 02 Hatchback. Изображения новинки распространила пресс-служба компании.

Представленная модель является модернизированной версией кросс-хэтча 02, премьера которого состоялась в 2018 году. Конкурентом кросс-хэтча тогда являлся Volkswagen Golf. Построена модель была на «тележке» CMA. На этой же платформе базируется Volvo XC40.

Модель 02 Hatchback является спортивным вариантом представленного три года назад кросс-хэтча 02. В отличие от предшественника новинка не получила некрашеный кросс-обвес. Зато её оснастили агрессивными на вид бамперами, развитой выхлопной системой и 19-дюймовыми колесными дисками.

С 0 до 100 км/ч новый 02 Hatchback разгоняется за 6,2 с. Такой же показатель у актуальной модели Volkswagen Golf GTI, под капотом которой стоит 245-сильный мотор.

Премьера кросс-хэтчбека 02 Hatchback пройдет на Шанхайской автовыставке. На китайском авторынке новинка появится ближе к лету 2021 года.

Напомним, в Шанхае компания Volvo планирует представить обновлённый кроссовер XC60.

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