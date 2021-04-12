Благовещенск, , 10:35 — REGNUM В Приамурье двое несовершеннолетних испортили портреты ветеранов Великой Отечественной войны, которые были установлены на площади Победы села Тамбовка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Читайте также: На Среднем Урале осквернили памятники на аллее Славы

Личности хулиганов уже установлены — это местные жители 2011 и 2010 года рождения. Проводится прокурорская проверка.

Полиции удалось задержать несовершеннолетних по горячим следам, в этом правоохранителям помогли камеры наблюдения. Хулиганов доставили в дежурную часть, куда вызвали их родителей, пишет АСН 24.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каменске-Уральском (Свердловская область) вандалы осквернили памятник Герою России Виктору Дубынину, а также мемориал героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла.