Красноярск, , 10:35 — REGNUM В Красноярске порвало ветром 17-метровую надувную фигуру космонавта, установленную к празднику в Сибирском федеральном университете (СФУ).

17-метровую надувную фигуру космонавта порвало ветром в Красноярске Скриншот со страницы телеграм-канала «Борус»

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»Теперь эта махина висит на тросах — ни живая, ни мёртвая, а что-то между. В эти дни в стенах университета проходит Красноярский экономический форум», — подчёркивает 12 апреля телеграм-канал «Борус».

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В вузе пообещали космонавта «починить».

Добавим, надувного космонавта высотой в четыре с половиной этажа в студгородке СФУ установили в честь Дня космонавтики.