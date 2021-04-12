Горно-Алтайск, , 10:34 — REGNUM В Горно-Алтайске вынесен приговор 38-летней местной жительнице, которую обвиняли в истязании собственного ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, отец в воспитании детей не участвовал и проживал отдельно.

Обвиняемая, уроженка Ингушетии ранее проживала в Чемальском районе, после чего в марте 2020 года переехала в республиканскую столицу. По данным следствия, с апреля по июль 2020 года женщина из-за личной неприязни к 12-летней дочери избивала её, используя в том числе металлическую швабру, находя для этого малейшие поводы.

«Поводами для истязаний стало то, что девочка без разрешения матери сфотографировалась с несколькими подругами, просилась выйти на улицу погулять со сверстниками после запрета со стороны матери, а также ссора со старшим братом, 2005 года рождения», — отметили в следствии.

Не выдержав, девочка обратилась к соседям, рассказав им об избиениях. Те позвонили в полицию. В результате обвиняемую признали виновной. Судья приговорил её к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно.

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