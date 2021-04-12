Тюменский губернатор после отпуска с трудом подписал документ
Тюмень, 12 апреля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор вернулся из недельного отпуска с повязкой на плече и руке. Об этом глава региона сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.
Vk.com/aleksandr__moor
Александр Моор после отпуска
«Отпуск прошел плодотворно. На прошлой неделе наконец-то решился на операцию на плече», — сообщил Александр Моор.
И пояснил, что хирургическое вмешательство понадобилось из-за старой спортивной травмы. Известно, что в молодости нынешний губернатор Тюменской области подавал большие надежды в пауэрлифтинге, и был призёром Кубка России среди юниоров.
«Сейчас чувствую себя хорошо. Попробовал подписать документ. Получилось», — шутит глава региона.
Тюменцы в комментариях пожелали Александру Моору скорейшего выздоровления.