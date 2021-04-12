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«Правительство России»
Глава МИД Узбекистана встретился с представителем талибов*
*талибов — запрещённая в России организация
Доха,
12 апреля 2021, 10:32 — REGNUM Узбекистанская делегация встретилась с главой политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Бародаром Ахундом, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.
Встреча состоялась 10 апреля в Катаре. Стороны обсудили мирное урегулирование военно-политического конфликта в Афганистане. Бародар Ахунд выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за внимание к афганской проблеме.
Представитель «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также приветствовал инициативу Ташкента по запуску в Афганистане экономических проектов в сфере транспорта и энергетики. Делегацию Узбекистана возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
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* Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
История вопроса
Внешнюю политику страны условно можно разделить на несколько этапов. Первый — с момента обретения независимости в 1991 году до смерти первого президента страны Ислама Каримова в 2016 году. Новым этапом развития внешней политики принято считать период с 2016 года и по настоящее время, когда страну возглавил преемник Каримова Шавкат Мирзиёев.
При Исламе Каримове внешняя политика страны строилась на принципах неучастия в различных интеграционных и военно-политических объединениях, таких как ЕАЭС и ОДКБ (членство Узбекистана приостановлено с 2012 года). Однако, страна является членом ШОС и Тюркского совета.
При Мирзиёеве Узбекистану снова предложили членство в ЕАЭС и ОДКБ. Ташкент пока молчит и работает над собственным объединением, которое в настоящий момент имеет ограниченный круг интересов — транспортную связанность стран Туркестана, упрощение перемещений между странами региона (проект виза «Шелкового пути») и создание ЗСТ между странами-соседями.
В рамках Туркестана Узбекистан ведет борьбу с Казахстаном за звание регионального лидера.