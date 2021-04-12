Доха, 12 апреля 2021, 10:32 — REGNUM Узбекистанская делегация встретилась с главой политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Бародаром Ахундом, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

Встреча состоялась 10 апреля в Катаре. Стороны обсудили мирное урегулирование военно-политического конфликта в Афганистане. Бародар Ахунд выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за внимание к афганской проблеме.

Представитель «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также приветствовал инициативу Ташкента по запуску в Афганистане экономических проектов в сфере транспорта и энергетики. Делегацию Узбекистана возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

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* Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ.