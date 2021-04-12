Дзержинский район, Калужская область, 12 апреля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Викторина по основам Священного Писания состоялась в храме «Калужской иконы Божьей Матери», расположенном на территории исправительной колонии № 3 в посёлке Товарково Дзержинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Калужской области.

40.fsin.gov.ru В храме калужской исправительной колонии.

Более 20 осужденных исправительного учреждения приняли участие в мероприятии. В рамках встречи представители православной общины, действующей при храме, провели беседу с участниками. В данном исправительном учреждениях на постоянной основе священнослужителями проводятся молебны, духовные беседы на жизнеутверждающие темы, обряды крещения и причастия осужденных, исповеди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Калужской области началась «Неделя молитвы». Она приурочена к 4-й седмице Великого поста. Во всех храмах и молельных комнатах колоний будут совершены особые молитвы и проповеди, священнослужители Калужской епархии совершат богослужения и проведут беседы с осужденными и сотрудниками ведомства на религиозные темы.