Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Американский рэпер Kid Cudi для выступления на Saturday Night Live на канале NBC надел платье с цветочным принтом. Об этом сообщило издание Billboard.

По данным СМИ, таким образом рэпер почтил память музыканта Курта Кобейна, покончившего с собой 5 апреля 1994 года — в похожем платье Кобейн также появлялся на публике. Помимо этого, Kid Cudi во время исполнения второй песни из своего нового альбома предстал перед зрителями в зелёном кардигане, похожим на тот, что Кобейн надевал для выступления на MTV Unplugged in New York.

Добавим, что под кардиганом рэпера на футболке был напечатан портрет актёра Криса Фарли. Он умер в 1997 году в результате остановки сердца из-за передозировки наркотиков.

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