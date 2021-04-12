Соледар, ДНР, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 12 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Горловка (посёлок шахты 6/7), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) не будут ездить на переговоры в Минск, поскольку не доверяют президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

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