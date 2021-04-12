Екатеринбург, 12 апреля 2021, 10:37 — REGNUM 11-летняя девочка провалилась под лёд городского пруда Екатеринбурга, сообщают очевидцы происшествия.
Подросток решила покормить уток и провалилась под лёд. «Ее спас мужчина, он разделся и пошел спасать», — цитирует свидетельницу происшествия портал Е1.
Спасший ребёнка мужчина оказался бывшим сотрудником ДПС. Девочку уже госпитализировали в детскую больницу № 9.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта девятилетняя школьница провалилась под лёд в Екатеринбурге. Пострадавшая смогла самостоятельно выбраться из воды и добраться до берега.
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