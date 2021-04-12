Тегеран, , 10:42 — REGNUM Во время предстоящего визита в Тегеран министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова может быть подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве России и Ирана. Об этом 12 апреля заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

«Россия была одной из первых стран, отношения с которой стали регулироваться соглашением. Мы приняли действия для его продления, и то, что будет завтра подписано, станет результатом этих усилий», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран ответит израильской стороне, которую в Иране считают причастной к аварии на ядерном объекте в Натанзе.