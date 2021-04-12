Москва, , 10:30 — REGNUM До конца лета 2021 года цена на сахар не будет существенно снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что в марте 2021 года продажи сахара увеличились почти на 20%.

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«Скорее всего, причина в желании сделать запас такого, казалось бы, недефицитного продукта, — сказал Демин. — И поведению российских граждан не приходится удивляться. До тех пор, пока не уляжется информационный шум о стремительном росте цен, методах их сдерживания с указанием конкретных сроков, покупатели будут насторожены. Старшее поколение еще помнит времена дефицита и старается не упустить момент и приобрести побольше, ожидая грядущего подорожания. Да и молодежь, как показал опыт прошлого года, когда в преддверии пандемии с прилавков пропали гречка и туалетная бумага, тоже старается быть расчетливее и приобретать необходимые товары по выгодным ценам».

Демин подчеркнул, что так как соглашение по стабилизации цен на сахарный песок продлено, то до 1 июня, резких ценовых колебаний не случится.

«Думаю, что существенно снижаться цена на сахар до конца лета не станет. Сейчас мы употребляем продукт, полученный из урожая 2020 года, который, как известно, оказался одним из самых низких за последние пять лет, — сказал Демин. — Оценку объемов нового урожая можно будет произвести уже осенью — в октябре. Думаю, в этот момент цены на сладкий продукт могут стабилизироваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в апреле и мае 2021 года цены на сахар могут незначительности вырасти.

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