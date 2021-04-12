Петрозаводск, , 10:54 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 59 инфицированных коронавирусом пациентов, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 12 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 768 инфицированных, из них 42 558 человек выздоровели, в том числе 78 жителей выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. От COVID-19 скончались 420 жителей Карелии, в том числе два новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

Помимо этого с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) госпитализированы 5612 пациентов, из них 131 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1942 года рождения, с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием, тест на COVID-19 отрицательный», — уточнили в республиканском оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии отмечен незначительный рост числа заражений коронавирусом