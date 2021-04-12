Магас, , 10:28 — REGNUM В Ингушетии учреждена награда для участников волонтерских движений «Волонтёр Ингушетии». Первыми награжденными ею стали 14 человек, сообщили 12 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

В числе удостоенных региональной награды, учрежденной главой субъекта Махмудом-Али Калиматовым, руководители и активисты молодежных добровольческих движений. Всего они особо активно участвовали в оказании помощи населению в период пандемии коронавируса, в экологических акциях, в образовательных и других мероприятиях.

Калиматов, вручая медали, подчеркнул, что работа «подобного рода и благородные начинания нашей молодежи» будут оцениваться ежегодно.

Читайте также: Волонтеры в Ингушетии собирают продуктовые наборы для врачей