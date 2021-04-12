Бразилиа, , 10:27 — REGNUM Министерство здравоохранения Бразилии с 12 апреля по 9 июля проведёт кампанию вакцинации от гриппа. Об этом сообщает Prensa Latina.

Отмечается, что такой шаг облегчит диагностику случаев коронавируса у жителей страны. Власти надеются привить от гриппа 90% приоритетных групп из 79,7 миллиона человек.

Медики предупреждают, что если у человека наблюдаются симптомы простуды, лучше всего дождаться улучшения клинической картины, и только затем идти на вакцинацию.

«В случае COVID-19 необходимо подождать 30 дней после появления симптомов или положительного теста для бессимптомных пациентов», — предупредила медсестра технического отдела иммунизации министерства здравоохранения страны Фернанда Ледес.