Токио, , 10:27 — REGNUM За несколько дней в районе японских островов Токара в юго-западной части страны произошло более двух сотен землетрясений различной силы. Об этом сообщило метеорологическое управление Японии.

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По данным службы, в водах вблизи архипелага Токара подземные толчки. Которые ощущали местных жители, происходят с периодичностью с вечера 9 апреля. Их сейсмическая интенсивность оценивается в один балл и выше, сообщает телевизионная сеть MBC.

При этом некоторые из толчков, зарегистрированных на острове Акусэкидзима и в других местах, достигали от трёх до четырёх по японской шкале интенсивности сейсмических событий от нуля до семи. Административно эта цепь островов является частью деревни Тосима в префектуре Кагосима.

Очаг во всех случаях залегал на глубине порядка 20 км под дном океана. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

«Есть вероятность, что землетрясения повторятся в ближайшие несколько дней», — добавили в метеоуправлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у побережья Японии. Эпицентр землетрясения располагался к югу от островов Токара. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 20 километров.