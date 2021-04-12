Пхеньян, , 10:28 — REGNUM Ожидается, что поставка вакцины от COVID-19 в КНДР в рамках программы COVAX Facility будет отложена на неопределенный срок. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ—иностранный агент) со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне Эдвина Сальвадора.

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По его словам, 25 марта представители Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) сообщили властям Северной Кореи о том, что поставка вакцины отложена.

«Скорее всего, вакцину не удастся доставить раньше мая», — отметил Сальвадор.

Между тем, представитель ВОЗ подчеркнул, что задержка с поставкой затронет не только КНДР, но и другие страны, которые должны получить вакцину в рамках программы COVAX.

Ранее сообщалось, что КНДР получит в рамках программы COVAX 1,99 млн доз вакцины, 1,7 млн доз из которых должны поступить в страну к маю.

Covax Facility — это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).