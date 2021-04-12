Владивосток, , 10:38 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко инициировал проверку правоохранительными органами скандальных фото‑ и видеоматериалов из соцсетей, которые были сделаны на вечеринке в популярном гастробаре во Владивостоке в минувшие выходные.

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«По мнению общественников, контент носит провокационный характер. Пусть они на своих закрытых вечеринках изгаляются как хотят, но зачем эту грязь вбрасывать в паблики, её же и дети могут просмотреть», — написал Кожемяко в соцсетях.

Приморцы осудили организаторов перфоманса и поддержали губернатора:

«Наказывать надо и заведение и самого Пашу. Они без стеснения выкладывали всё в сторис у себя лично», — написала пользователь olivka_zh_.

«Хорошо, что выставили, надо такие заведения закрывать, чтоб детей туда не затягивали, и штрафы давать кафе, пусть они это делают только у себя дома», — поддержал пользователь valentines 654.

«Вот бы всю эту радужную компанию на субботник городской», — предложила serbaytanya.

«Правильно. Совсем попутали, человеческий облик потеряли», — поддержал notisoul.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель международного партийного центра «Единой России» на Дальнем Востоке Игорь Хрущев всё-таки лишится должности и будет исключён из рядов партии — «недостойных в наших рядах не будет», заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.