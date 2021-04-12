Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Уверенный рост ожидается в американской экономике во второй половине 2021 года, таков прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка. Об этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил 11 апреля в интервью телекомпании CBS.

Он подчеркнул, что прямо сейчас начинается и уверенный рост экономики, и процесс уверенного создания рабочих мест. Экономические перспективы страны значительно улучшились, ФРС и специалисты в частном секторе ожидают в 2021 году рост на 6−7%, и это самый большой показатель за 30 лет.

Ожидается и снижение безработицы — с текущих 6% до 4−5%, добавил Пауэлл. Он пояснил, что экономика США находится «в поворотном моменте» благодаря масштабной вакцинации и мощным мерам поддержки.

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