Горно-Алтайск, , 10:24 — REGNUM Долги за коммунальные услуги жителей Горно-Алтайска достигли 74,7 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, 49,1 млн из них составляют долги за отопление.

За холодную воду и отведение горожане задолжали 12,2 млн рублей, 12,4 млн — за электроэнергию. Как отмечается, с начала года сумма задолженность населения выросла почти в два раза.

«Напоминаем, что с 1 января 2021 года все послабления на начисление пеней отменены. Это значит, что при игнорировании уплаты долга сумма на вашей квитанции будет только расти. Поэтому стоит как можно раньше оплатить долг за полученные услуги», — добавили в мэрии.

Чиновники отмечают, что неуплата за ЖКУ провоцирует сложности по выплате зарплаты сотрудникам ресурсоснабжающих организаций, проведении плановых ремонтных работ и так далее.

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