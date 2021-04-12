Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM После массовой драки у клуба Money Honey в центре Санкт-Петербурга в полицию были доставлены около 20 человек. Правоохранительные органы начали проверку и уже установили причину потасовки с пострадавшими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, сообщение о массовой драке у клуба на Садовой улице, 28/30, поступило на пульт дежурного 12 апреля около 05:00 мск. Потасовка происходила между двумя компаниями — в одной были граждане Киргизии, в другой — уроженцы Тувы. После драки с ножевыми ранениями в больницу привезли четырех молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет.

«Конфликт произошел из-за женщины между двумя группами посетителей ночного клуба», — пояснили в Главке МВД.

В полицию для разбирательства доставлены около 20 человек.

«По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнил собеседник агентства.

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