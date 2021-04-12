Уфа, , 10:24 — REGNUM Дату единого Дня поминовения и почитания перенесли в Башкирии в 2021 году. Об этом 12 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Он сообщил, что ранее этот день проходил 2 мая. При этом в 2021 году на эту даты приходится празднование православного праздника Пасхи. В связи с этим было принято решение о переносе Дня поминовения и почитания в текущем году на 3 мая.

«Мы для себя приняли ряд обязательств: почистить кладбища, покрасить изгороди, организовать транспорт. Может быть, попросить представителей религиозных конфессий прийти и провести беседы с людьми. Бригады скорой помощи тоже должны дежурить», — подчеркнул Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в Башкирии в текущем году намерены провести Сабантуи.