Уфа, 12 апреля 2021, 10:24 — REGNUM Дату единого Дня поминовения и почитания перенесли в Башкирии в 2021 году. Об этом 12 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
Он сообщил, что ранее этот день проходил 2 мая. При этом в 2021 году на эту даты приходится празднование православного праздника Пасхи. В связи с этим было принято решение о переносе Дня поминовения и почитания в текущем году на 3 мая.
Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в Башкирии в текущем году намерены провести Сабантуи.