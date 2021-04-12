Пенза, , 10:27 — REGNUM Временно исполняющим обязанности замминистра — начальника управления природных ресурсов и экологии министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назначен Илья Галкин. О соответствующем решении сообщил 12 апреля врио губернатора области Олег Мельниченко.

Он поручил вновь назначенному замминистра проанализировать ситуацию, которая сложилась в ведомстве и подключиться к проверке, которую осуществляет в настоящее время счетная палата. Известно, что ранее Илья Галкин уволился со службы в ФСБ.

Заместителем руководителя аппарата — начальником пресс-службы назначен Андрей Попков.

В отставку отправлены также руководитель пензенского объединения автовокзалов Роберт Степанов, руководитель пензенского агрохолдинга Екатерина Храмцова. В указанных предприятиях по поручению Мельниченко пройдут проверки.

ИА REGNUM напоминает, первые кадровые перестановки в пензенском правительство прошли в конце марта. Тогда в состав правительства Пензенской области вошли: врио председателя правительства — Николай Симонов; врио первого зампредседателя правительства — Виктор Кувайцев; врио зампредседателя правительства стали — Лариса Рябихина, Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов и Олег Ягов.

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