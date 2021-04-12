Максим Мордвинов,
12 апреля 2021, 11:30 — REGNUM
В Пензенской области началось голосование за присвоение столице Сурского края звания «Город трудовой доблести». Инициатива принадлежит местному отделению «Единой России». Партийные следы скромно, но сопровождают процесс: знакомая аббревиатура er в названии домена, медведь на сайте онлайн-голосования и символика «Единой России» на мобильных пунктах в торговых центрах.
Известные в городе единороссы настойчиво призывают жителей принять участие в акции с голосованием. Первыми на линии агитации отработали тяжеловесы: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко (с 2017 года член президиума генсовета «Единой России») призвал как можно больше рассказывать о трудовых подвигах пензенцев в годы Великой Отечественной войны.
Активно включиться в процесс голосования жителей призвали секретарь регионального отделения «Единой России», спикер областного Законодательного собрания Валерий Лидин и сенатор Мария Львова-Белова. Каждый день известные в регионе представители «Единой России» призывают пензенцев проголосовать: так, 8 апреля Яна Куприна высказалась о необходимости наращивать агитационные обороты:
На фоне активной просветительской работы «Единой России» особенно заметно молчание представителей других партий. Местная оппозиция поддерживает присвоение городу почётного звания, но работать в паре с единороссами категорически не готова.
В то же время даже очень большое количество голосов не гарантирует получения городом почётного звания. В прошлом году Иркутску, где также было организовано онлайн-голосование, хватило 60 тысяч голосов, чтобы стать городом трудовой доблести и славы, Алтайскому краю не помогли и больше 300 тысяч проголосовавших.
По закону региональные власти должны обратиться к президенту России с ходатайством о присвоении звания, приложив к нему экспертное заключение Российской академии наук (РАН). Обычно в письме к президенту и указывают количество проголосовавших «за» жителей, но только в качестве дополнительной информации.
Положительное заключение РАН по Пензе было получено ещё в апреле 2020 года.
По мнению Павла Куликова, Пенза имеет полное право носить звание «Город трудовой доблести». При этом он напомнил, что предприятия, получившие государственные награды за работу в годы Великой Отечественной войны, сейчас «находятся в упадке при этой самой партии». На их месте в лучшем случае работают торговые центры, а в худшем — просто руины.
Чита в этом году также претендует на звание «Город трудовой доблести». Несмотря на большинство единороссов в региональном парламенте, на сайте для голосования — ни одного упоминания партии «Единая Россия». В качестве автора общественной инициативы о выдвижении скромно указан Совет ветеранов. На портале почётные жители города, большая часть которых состоит в той самой партии, призывают жителей принять участие в голосовании. Об их партийной принадлежности — ни слова.
Если для сюжетов местных телеканалов журналистам ещё каким-то образом удаётся находить случайных прохожих, горячо поддерживающих на камеру инициативу «Единой России», то в социальных сетях ситуация противоположная. Даже на официальной странице правительства Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте» настроения в комментариях, мягко говоря, не самые весёлые.
На форуме местного информационного агентства Penzainform, где можно оставлять комментарии анонимно, пользователи и вовсе не стесняются в выражениях.
При этом пензенцы вспоминают недавнее задержание и этапирование в Москву «главного единоросса» региона, экс-губернатора Ивана Белозерцева и искренне негодуют по поводу «приватизации Победы партией власти», считая, что именно «в вопросе сохранения памяти о Великой Отечественной войне должны объединиться с народом все партийные силы».
Между тем голосование за присвоение Пензе почётного звания «Город трудовой доблести» продолжается и даже набирает обороты. За неделю с момента его старта свой голос «за» в Пензе с населением более полумиллиона человек отдали около 33 тысяч жителей. В 350-тысячной Чите, где партия власти решила не афишировать своего участия в процессе, за присвоение городу звания трудовой доблести проголосовали более 96 тысяч жителей.