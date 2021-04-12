12 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Максим Мордвинов, , 11:30 — REGNUM



Административный корпус завода ПАО «Электромеханика». Пенза AAA333

В Пензенской области началось голосование за присвоение столице Сурского края звания «Город трудовой доблести». Инициатива принадлежит местному отделению «Единой России». Партийные следы скромно, но сопровождают процесс: знакомая аббревиатура er в названии домена, медведь на сайте онлайн-голосования и символика «Единой России» на мобильных пунктах в торговых центрах.

Известные в городе единороссы настойчиво призывают жителей принять участие в акции с голосованием. Первыми на линии агитации отработали тяжеловесы: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко (с 2017 года член президиума генсовета «Единой России») призвал как можно больше рассказывать о трудовых подвигах пензенцев в годы Великой Отечественной войны.

«Пенза заслуживает почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», — рассказал Мельниченко на заседании, посвящённом началу сбора подписей. — В годы Великой Отечественной войны на заводах и фабриках Пензы, не щадя своих сил, работали десятки тысяч людей, в том числе подростки и женщины. К информационной работе нужно подключить муниципальные СМИ, учреждения культуры и образования, общественников, молодёжь, активнее работать в соцсетях».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко Pnzreg.ru

Активно включиться в процесс голосования жителей призвали секретарь регионального отделения «Единой России», спикер областного Законодательного собрания Валерий Лидин и сенатор Мария Львова-Белова. Каждый день известные в регионе представители «Единой России» призывают пензенцев проголосовать: так, 8 апреля Яна Куприна высказалась о необходимости наращивать агитационные обороты:

«Безусловно, кто-то идет заполнять подписной лист целенаправленно, но необходимо провести как можно более широкую работу с теми, кто, может, спешит по своим делам, но, услышав историю о трудовом подвиге пензенцев, найдет время остановиться и поддержать инициативу».

На фоне активной просветительской работы «Единой России» особенно заметно молчание представителей других партий. Местная оппозиция поддерживает присвоение городу почётного звания, но работать в паре с единороссами категорически не готова.

«Пенза заслужила это звание, — считает член КПРФ, координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин. — С другой стороны, неприятно видеть, что голосование используется «Единой Россией» для пиара перед выборами. Ко мне обращаются люди и спрашивают: «Почему на сайте голосования, на стойках в торговых центрах символика «Единой России»? Разве эта партия сделала что-то для фронта, для победы?». Многие отказываются голосовать только из-за их присутствия. Присвоение Пензе звания мы поддерживаем, но участвовать в пиар-проекте «ЕдРа» не будем».

В то же время даже очень большое количество голосов не гарантирует получения городом почётного звания. В прошлом году Иркутску, где также было организовано онлайн-голосование, хватило 60 тысяч голосов, чтобы стать городом трудовой доблести и славы, Алтайскому краю не помогли и больше 300 тысяч проголосовавших.

Изготовление снарядов. Пенза. 1941-1945

По закону региональные власти должны обратиться к президенту России с ходатайством о присвоении звания, приложив к нему экспертное заключение Российской академии наук (РАН). Обычно в письме к президенту и указывают количество проголосовавших «за» жителей, но только в качестве дополнительной информации.

Положительное заключение РАН по Пензе было получено ещё в апреле 2020 года.

«Любую положительную инициативу правящая партия стремится либо присвоить себе, либо использовать её реализацию для повышения собственного рейтинга, — уверен координатор Пензенского регионального отделения ЛДПР Павел Куликов. — Зачем для присвоения звания «Города трудовой доблести» собирать подписи жителей Пензы? От этого как-то увеличится вклад пензенцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне? Нет. Он и так огромен и не поддаётся сомнению. Зато это прекрасный повод показать «бурную деятельность» перед выборами. Всё это выглядит крайне нелепо».

По мнению Павла Куликова, Пенза имеет полное право носить звание «Город трудовой доблести». При этом он напомнил, что предприятия, получившие государственные награды за работу в годы Великой Отечественной войны, сейчас «находятся в упадке при этой самой партии». На их месте в лучшем случае работают торговые центры, а в худшем — просто руины.

«Чтобы оценить беспрецедентный вклад пензенцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне, можно не собирать тысячи подписей, тратя на это время, силы и денежные средства, не использовать эту инициативу как очередную площадку для пиара партии технического большинства. Для этого достаточно просто знать историю своего края», — добавил Куликов.

Чита в этом году также претендует на звание «Город трудовой доблести». Несмотря на большинство единороссов в региональном парламенте, на сайте для голосования — ни одного упоминания партии «Единая Россия». В качестве автора общественной инициативы о выдвижении скромно указан Совет ветеранов. На портале почётные жители города, большая часть которых состоит в той самой партии, призывают жителей принять участие в голосовании. Об их партийной принадлежности — ни слова.

Завод имени Фрунзе. Пенза. 1941-1945

«Единая Россия» спешит использовать своё доминирующее положение в органах власти и организовать Пензе небольшой, но ценный символический подарок, — объясняет председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» Анна Очкина. — И заодно преодолеть негативное влияние на имидж партии последних событий, которые, конечно, бросили тень на всё Пензенское региональное отделение ЕР. Именно поэтому это голосование и стало инициативой ЕР и проводится от её имени: эта партия имеет рычаги, с помощью которых ей легче, чем другим партиям, реализовать инициативу, тогда как имидж партии в регионе нуждается в восстановлении».

Если для сюжетов местных телеканалов журналистам ещё каким-то образом удаётся находить случайных прохожих, горячо поддерживающих на камеру инициативу «Единой России», то в социальных сетях ситуация противоположная. Даже на официальной странице правительства Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте» настроения в комментариях, мягко говоря, не самые весёлые.

«Люди уже забыли, как и где нужно трудиться в Пензе, — пишет в комментарии под новостью о старте кампании по сбору подписей Анна Савенкова. — Все заводы развалили, сельского хозяйства и в помине нет. Какие трудовые доблести? Надо всё поднимать, а Пензу мы любим и без званий».

На форуме местного информационного агентства Penzainform, где можно оставлять комментарии анонимно, пользователи и вовсе не стесняются в выражениях.

«Что даёт это звание, если люди живут в нищете? — задаётся вопросом участник обсуждения пятничной новости «Пензенцы могут внести вклад в присвоение городу почётного звания». — Насмешка над жителями. Предприятий, на которых всю эту славу и доблесть зарабатывали, делали снаряды и «Катюши», уже нет давно, руины одни или конторки арендаторов. Профукали всё, за что награждать, виновных в развале ищите лучше и накажите!»

«Пенза в СССР имела право называться «Городом трудовой доблести», — считает ещё один анонимный пользователь. — В настоящее время наш город этого не заслуживает: разрушены предприятия, сельское хозяйство. Не нужно примазываться к заслугам победивших в войне и трудившихся на тех предприятиях. Сегодня пензенские чиновники погрязли во взятках, депутаты бездействуют».

Мемориал воинской и трудовой доблести. Пенза AAA333

При этом пензенцы вспоминают недавнее задержание и этапирование в Москву «главного единоросса» региона, экс-губернатора Ивана Белозерцева и искренне негодуют по поводу «приватизации Победы партией власти», считая, что именно «в вопросе сохранения памяти о Великой Отечественной войне должны объединиться с народом все партийные силы».

Между тем голосование за присвоение Пензе почётного звания «Город трудовой доблести» продолжается и даже набирает обороты. За неделю с момента его старта свой голос «за» в Пензе с населением более полумиллиона человек отдали около 33 тысяч жителей. В 350-тысячной Чите, где партия власти решила не афишировать своего участия в процессе, за присвоение городу звания трудовой доблести проголосовали более 96 тысяч жителей.