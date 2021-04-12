Черкесск, , 10:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет высажен сад в память о 100 женщинах — участницах партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Акция станет частью международного проекта «Сады памяти», сообщили 12 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего в рамках проекта в республике запланирована высадка более 20 тыс. саженцев. Площадь, на которой появятся сады и леса, благодаря этой акции, посвященной 76-летию Великой Победы, составит около семи гектаров.

Высадка деревьев состоится во всех городах и районах Карачаево-Черкесии. Уже приняли участие в ней жители Урупского района. Они высадили более 100 саженцев пихты, сосны, туи и юкки.

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