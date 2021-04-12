Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону за последние несколько лет должность главного архитектора регулярно оставалась вакантной. На этом посту ни один из чиновников не задерживался, а информационное пространство заполонили сообщения о задержаниях чиновников. Депутат Законодательного собрания Ростовской области Арутюн Сурмалян («Единая Россия») на городском форуме «Умный город здесь и сейчас» назвал причину происходящего.

«Это одна из важнейших проблем, с которой столкнулся город за последние пять-семь лет. Если раньше департамент архитектуры занимался согласованием концепции развития города, застроек, внешнего облика, фасадов, то сегодня должность главного архитектора превратилась в юридическую службу, а не творческую работу. Все разрешительные документы выдаёт архитектура, то есть первое лицо по образованию архитектор, он не юрист, и у него могут возникнуть проблемы с законодательством. Я считаю, что мы должны разделить должность архитектора», — считает народный избранник.

По мнению Сурмаляна, юридическая служба должна формировать правовые и разрешительные документы, а архитектура — заниматься общественными пространствами, обликом города, разработкой архитектурного развития.

«Сегодня должность главного архитектора пустует, потому что профессионал задумается, надо ли ему это, зачем себя подставлять. Но он, если отложить юридическую сторону, нужен городу, хороший специалист будет помощником для всех — жителей, застройщиков», — отметил депутат.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону должность руководителя городского департамента архитектуры и градостроительства стала вакантной 5 октября 2020 года. Этот пост покинул Роман Илюгин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Исполнять обязанности директора департамента было доверено Елене Гавриленко.