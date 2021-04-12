Москва, , 10:18 — REGNUM Журналисты, которые будут аккредитованы на оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, будут обязаны предъявить два ПЦР-теста с отрицательными результатами на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля 2021 года соответственно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что справки с отрицательным результатом на коронавирус должны будут предъявляться при входе на мероприятие либо печатном, либо в электронном виде.

В Кремле также подчеркнули, что из-за коронавирусных ограничений число сотрудников прессы и формат их работы на послании Путина «будут определены с учётом требований Роспотребнадзора».