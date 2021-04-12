Тегеран, , 10:20 — REGNUM Тегеран ответит израильской стороне, которую в Иране считают причастной к аварии на ядерном объекте в Натанзе. Об этом 12 апреля заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, его слова приводит агентство ИРНА.

Как отметил глава МИД Ирана, таким образом Тель-Авив показывает, что он не даст иранской стороне добиться отмены американских санкций.

«Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что израильская сторона является причастной к аварии на ядерном объекте в Натанзе, которая произошла 11 апреля.