Оренбург, 12 апреля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Российско-швейцарский художник, уроженец Оренбурга Алекс Доль отправил из Берна по почте мэрии Оренбурга посылку с образцом гранита. Об этом он сообщил в соцсети.

Instagram.com Алекс Доль отправляет посылку чиновникам Оренбурга

Стоит отметить, в областном центре давно критикуют ремонт и реставрацию спуска к реке Урал, который является объектом культурного наследия. В советские времена изначально бетонный лестничный марш был белоснежным, однако в 1980-х годах лестницу покрыли гранитными плитами. В 2017 году в рамках реставрации гранит демонтировали, однако позднее заявили об ошибке и решили вернуть камень на место. Для покрытия использовали мансуровский гранит, указав на его прочность и красоту. Однако это покрытие не выдержало испытания и начало трескаться, что вызвало новый всплеск негодования горожан. Новую реставрацию оренбуржцы называют, мягко говоря, неудачной и затратной.

Увидев сообщения и фото набережной в соцсетях Алекс Доль отреагировал, отправив посылку в адрес муниципальных чиновников.

«Как мне помнится, раньше все ступени были выполнены из настоящего гранита, а не из аналоговых материалов, вновь и вновь приходящих в непригодность. Может, просто новое руководство не знает, что такое гранит, и как он выглядит, поэтому в качестве примера я отправил камень брусчатки. Как говорится, с миру по нитке», — сказал он. Художник изобразил на камне городской пейзаж.