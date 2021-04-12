Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, который с применением насилия совершил разбойное нападение на квартиру 13-летней подруги. Добычей малолетнего преступника стали три экземпляра пневматического оружия и муляж гранаты. Об этом дерзком преступлении 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о нападении на квартиру поступила в отдел полиции Красносельского района вечером 11 апреля. Заявитель — 50-летний охранник — рассказал, что знакомый его дочери, позвонив в квартиру дома 25/1 по проспекту Кузнецова, вошел и, применив физическую силу к девочке, совершил хищение двух пневматических пистолетов с глушителем, пневматической винтовки в форме автомата, а также муляжа гранаты. После ограбления подросток, угрожая оружием, потребовал у подруги сумку для переноса награбленного и с места происшествия скрылся.

«11 апреля в 18:50 по месту жительства в квартире дома 55/2 по Ленинскому проспекту по подозрению в совершении преступления задержан 15-летний подросток. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — подытожили в полиции. Подозреваемый, 2006 года рождения, задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. По данным ГСУ СКР по Санкт-Петербургу во время разбойного нападения подросток ударил 13-летнюю девочку, а также направил в ее сторону пневматическую винтовку, угрожая выстрелить. Похищенное имущество оценивается в сумму около 40 тыс. рублей.«В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствующие совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.