Москва, , 10:15 — REGNUM Российский независимый разработчик Андрей Чернышов анонсировал свою экшен-игру Silly Polly Beast. Об этом сообщила «Игромания».

В Silly Polly Beast геймеры будут управлять девушкой, которая повстречалась со зверем и «ради обретения свободы была вынуждена изучать его природу». Сам разработчик описывает свой проект как «сюжетную roguelike-игру с агрессивными перестрелками и пугающими монстрами».

Релиз проекта ожидается в 2021 года. Игра будет доступна на PC в сервисе Steam.

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