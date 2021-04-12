Воронеж, , 10:15 — REGNUM Рост темпов инфляции зафиксирован в Воронежской области в январе — марте 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля со ссылкой на информацию Воронежстата.

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За три первых месяца 2021 года цены на товары и услуги в Воронежской области выросли на 2,3%, годом ранее этот показатель составлял 1,9%. В то же время в марте темпы инфляции немного снизились — цены выросли на 0,7%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем за такой же период 2020 года.

Цены на продовольственные товары в марте по сравнению с декабрём 2020 года выросли на 3,7% (годом ранее — 2,1%), в марте по сравнению с февралём рост цен составил 1%. Наиболее значительно, от 6,4 до 22% выросли цены на охлажденных и мороженых кур, живую и охлажденную рыбу, яйца, картофель, лимоны, виноград и почти все виды овощей. В то же время дешевле стали стоить бананы, свежие помидоры, огурцы и зелень. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в марте 2021 года по области составила 4134 рубля и возросла по сравнению с декабрем 2020 года на 8,3%.

Цены на непродовольственные товары в марте 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 2,4%, тогда как годом ранее рост составил 1,2%. В марте рост составил 0,8%. Среди медицинских препаратов подорожали таурин, левомеколь, корвалол и цефтриаксон. Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 0,1%.