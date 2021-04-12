Джакарта, , 10:14 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов в Джакарте выпустило предупреждение о безопасности для американских граждан по всей Индонезии, сообщает Sindonews.

«Посольство США призывает американцев в Индонезии повышать осведомленность в вопросах безопасности. Власти Индонезии предупреждают, что уровень террористической угрозы остается высоким», — говорится в заявлении посольства США в Джакарте.

«Национальная полиция может значительно увеличить свое присутствие в правительственных зданиях Индонезии, туристических объектах, церквях, торговых центрах и других местах», — заявили в посольстве США.

США призывают американских граждан в Индонезии избегать демонстрации и больших собраний.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии поощряет бизнесменов в Джокьякарте выходить на рынки Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Центральной и Восточной Европы.

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