Москва, , 10:11 — REGNUM Новая методика расчёта эффективности российских губернаторов будет отталкиваться от реализации национальных целей развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Здание Правительства России Pepijn Schmitz

«В России начнут действовать обновлённые критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ включает 38 методик: 19 — для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 — для установления целевых значений на будущее», — говорится в сообщении.

Данные критерии будут отражать проблемы социально-экономического развития, в том числе ожидаемую продолжительность жизни, темпы роста реальных заработных плат, качество образования, объёмы строительства жилья и благополучие региона с точки зрения экологии.

Среди новшеств документа — новые критерии, такие как уровень вовлечённости жителей региона в волонтёрство и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, «цифровая зрелость» государственных органов: «Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России».

Подчёркивается, что регионы — лидеры рейтинга смогут рассчитывать на новые пакеты дотаций со стороны федеральных властей.