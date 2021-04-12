Москва, 12 апреля 2021, 10:11 — REGNUM Новая методика расчёта эффективности российских губернаторов будет отталкиваться от реализации национальных целей развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Здание Правительства России
Здание Правительства России
Pepijn Schmitz

«В России начнут действовать обновлённые критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ включает 38 методик: 19 — для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 — для установления целевых значений на будущее», — говорится в сообщении.

Данные критерии будут отражать проблемы социально-экономического развития, в том числе ожидаемую продолжительность жизни, темпы роста реальных заработных плат, качество образования, объёмы строительства жилья и благополучие региона с точки зрения экологии.

Среди новшеств документа — новые критерии, такие как уровень вовлечённости жителей региона в волонтёрство и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, «цифровая зрелость» государственных органов: «Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России».

Подчёркивается, что регионы — лидеры рейтинга смогут рассчитывать на новые пакеты дотаций со стороны федеральных властей.