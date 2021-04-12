Москва, , 10:11 — REGNUM Николай Дыбовский, основатель студии Ice-Pick Lodge, опроверг обвинения в педофилии. Свой комментарий с описанием ситуации он опубликовал на портале DTF 11 апреля.

Разработчик заявил, что обвинения лживы и, что он знает, кто и с какой целью распространяет эту клевету. По его словам, комиссия по этике НИУ ВШЭ в 2020 году уже проводила расследование по обвинению Дыбовского в педофилии — тогда с основателя Ice-Pick Lodge сняли все обвинения.

Напомним, Николай Дыбовский также работает преподавателем в НИУ ВШЭ. Несколько дней назад сразу в нескольких источниках появилась информация о том, что он домогался своих студенток — в том числе, и несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: Инсайдер: Capcom работает над завершением новой трилогии Resident Evil