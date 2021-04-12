Берлин, 12 апреля 2021, 10:12 — REGNUM В сети появились шпионские снимки дорожных испытаний обновлённого хетчбэка Ford Fiesta. Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor1.

Обновленная модель Ford Fiesta
Обновленная модель Ford Fiesta
Motor1

Автопроизводители оснастили обновлённый хетчбэк модернизированными фарами и другой радиаторной решёткой. Ожидается, что цветовая гамма машины расширится.

Стоит отметить, что рестайлинг будет косметическим. Никаких серьезных переработок кузова не будет.

Объём багажника Ford Fiesta составит 311 литров. В салоне на центральной панели будет установлен 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса. Кроме того, станут доступны новые варианты отделки интерьера.

В качестве силовых агрегатов автомобиль получит гибридные «движки» EcoBoos производительностью 123 л. с. и 153 л. с. Также в линейке двигателей будет версия производительностью 94 л. с.

Ранее представитель автопроизводителя Ford сообщил, что в марте 2022 года компания планирует снять с производства Mondeo из-за падения продаж данной модели в Европе. С 2000 года реализация этого авто снизилась почти на 80%.

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