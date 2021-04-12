Берлин, , 10:12 — REGNUM В сети появились шпионские снимки дорожных испытаний обновлённого хетчбэка Ford Fiesta. Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor1.

Обновленная модель Ford Fiesta Motor1

Автопроизводители оснастили обновлённый хетчбэк модернизированными фарами и другой радиаторной решёткой. Ожидается, что цветовая гамма машины расширится.

Стоит отметить, что рестайлинг будет косметическим. Никаких серьезных переработок кузова не будет.

Объём багажника Ford Fiesta составит 311 литров. В салоне на центральной панели будет установлен 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса. Кроме того, станут доступны новые варианты отделки интерьера.

В качестве силовых агрегатов автомобиль получит гибридные «движки» EcoBoos производительностью 123 л. с. и 153 л. с. Также в линейке двигателей будет версия производительностью 94 л. с.

Ранее представитель автопроизводителя Ford сообщил, что в марте 2022 года компания планирует снять с производства Mondeo из-за падения продаж данной модели в Европе. С 2000 года реализация этого авто снизилась почти на 80%.

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